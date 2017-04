Logitech – G413 Gaming Tastatur erhältlich

Ausgestattet mit den Logitech exklusiven mechanischen Romer-G Schaltern soll die neue Logitech G413 Gaming Tastatur, die ab sofort erhältlich ist, einen 25% schnelleren Tastenaschlag bieten als herkömmliche mechanische Tastaturen. Weiterhin ist die Logitech G413 Gaming Tastatur mit einer gebürsteten eloxierten Aluminium-Oberfläche aus einer Flugzeugaluminium-Legierung, einem USB-Anschluss für USB-Passthrough als auch einer steuerbaren Tastaturbeleuchtung ausgestattet. USB-Passthrough sorgt dafür, dass eine Stromversorgung und eine schnelle Datenverbindung für alle USB-Geräte bereitgestellt werden. Des Weiteren verfügt die Logitech G413 über Schnellzugriffe für die Medienwiedergabe, welche über die FN-Tasten gesteuert werden kann.

Erhältlich ist die Logitech G413 in zwei Farbvarianten: entweder in Carbon mit roter Beleuchtung oder in Silber mit weißem Hintergrundlicht.

Erhältlich ist die Logitech G413 Gaming Tastatur in Carbon oder Silber ab sofort z.B. im offiziellen Logitech Shop für 99,99 (UVP) Euro bzw. 119,00 (UVP) CHF.

G413 CARBON Gaming-Tastatur – German

Technische Daten

Garantie

2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie

Systemvoraussetzungen

Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7

USB-Anschluss (für die Tastatur)

Zweiter USB-Anschluss (für USB-Durchschleifanschluss)

Internetverbindung für Logitech Gaming Software

Inhalt

Gaming-Tastatur

Gaming-Tastenkappen

Tastenkappen-Entferner

Dokumentation

Gewicht und Abmessungen

Höhe: 132 mm

Breite: 445 mm

Tiefe: 34 mm

Gewicht (ohne Kabel): 1105 g

Kabel: 1,8 m

Mechanische Romer-G-Schalter:

Strapazierfähigkeit: 70 Millionen Tastenanschläge

Betätigungsweg: 1,5 mm

Druck zur Auslösung: 45 g

Tastenhub insgesamt: 3,0 mm

Technische Daten der Tastatur: