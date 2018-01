The Long Reach – Teaser Trailer zum Psycho-Adventure

Am 14. März 2018 soll The Long Reach für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PS Vita und Xbox One erscheinen. Zu diesem Titel hat Publisher Merge Games unlängst ein Video veröffentlicht. Der Teaser vermittelt Euch einen Eindruck von der unheimlichen Atmosphäre des Psycho-Adventures.

The Long Reach ist ein im Retro-Grafikstil gehaltenes 2D-Adventure, das uns an düstere Schauplätze führt und sich mit den Abgründen der menschlichen Psyche befasst. Neben klassischen Horror-Elementen, die weite Strecken des Spiels dominieren, soll es auch Multiple-Choise-Dialoge und zahlreiche Rätsel geben. Entwickelt wird The Long Reach von Painted Black Games, einem ukrainischen Indie-Studio, welches sich bei seiner Arbeit von Horrorspielen ähnlicher Machart wie Lone Survivor (2012) inspirieren ließ.

The Long Reach Teaser Trailer