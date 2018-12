Lords of the Fallen 2 – Umfrage von CI Games gestartet

Lords of the Fallen 2 befindet sich bereits seit geraumer Zeit bin der Entwicklung. Grund genug einmal bei euch, den potentiellen Spielern, nachzufragen, was ihr euch für die Fortsetzung des Action-Rollenspiels wünscht.

Entsprechend hat CI Games einen Fragebogen in Englischer Sprache zusammengestellt, den ihr mit diesem Link ansurfen könnt. Diverse Fragen stehen zur Verfügung, mit denen die Entwickler herausfinden wollen, was euch im ersten Lords of the Fallen-Teil gut und was weniger gut gefallen hat. Die Angaben, die ihr machen könnt, beziehen sich unter anderem auf die verschiedenen Bosse, die es zu bezwingen galt, aber auch wie ihr zu einem möglichen Koop- oder Multiplayer steht. Außerdem seid ihr aufgefordert Angaben zu den im Spiel verfügbaren Waffen zu machen, mit welcher Klasse ihr bevorzugt gespielt habt und wie schwer ihr die unterschiedlichen Gegner im Einzelnen empfunden habt.

Lords of the Fallen 2 soll, wie der Vorgänger auch, für PC- als auch Konsolen erscheinen. Ein konkreter Release-Termin bzw. Zeitraum steht derzeit noch nicht fest und wird gesondert bekanntgegeben.