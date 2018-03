Lost Soul Aside – 14-minütiger Gameplay-Trailer von der GDC 2018

Lost Soul Aside begann als ein 1-Mann-Projekt von Yang Bing von Ultizero Games. Im Sommer 2016 sorgte Yang Bing mit dem ersten Teaser-Trailer zu seinem Action-Rollenspiel für Aufsehen, wodurch Sony wiederum auf den Fantasy-RPG-Titel aufmerksam wurde und es seither bei der Entwicklung unterstützt. Als eine Art Gegenleistung für diese personelle Verstärkung wird Lost Soul Aside zunächst zeitexklusiv für PlayStation 4 erscheinen, Release: tba.

Nun ist seit dem damaligen Teaser einige Zeit vergangen und auf der GDC 2018 in San Francisco wurde ein 14-minütiger Lost Soul Aside Gameplay-Trailer gezeigt, welcher sehr gut darstellt, was mit einem größerem Entwickler-Team alles möglich ist.

Die Lost Soul Aside-Szenen werden zum einen von einem DualShockers-Redakteur gespielt und zum anderen übernimmt später Yang Bing höchstpersönlich den Controller. Er führt spezifische Kampfattacken vor und er erklärt, dass er ein großer Fan von Kampfspielen sei und er wolle dem Kampf-System des Rollenspiels Tiefe verleihen. Auch wenn das Kampfsystem im Fokus steht, würde Lost Soul Aside auch mit einer tiefgehenden Geschichte ausgestattet werden. Allerdings entstammen die Bilder einer extra entwickelten Demofassung, sodass das vorgeführte Level zur endgültigen Veröffentlichung wohl nicht im finale Produkt zu finden sein wird.

Lost Soul Aside – Gameplay-Trailer von GDC 2018