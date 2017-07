Lost Sphear – 15-minütiges Gameplay-Video gesichtet

Das Rollenspiel Lost Sphear hat ein rund 15 Minuten langes Gameplay-Video spendiert bekommen. Der Titel befindet sich derzeit bei Square Enix und Tokyo RPG Factory, die unter anderem I Am Setsuna entwickelt haben, in Arbeit. Im Gegensatz zu I Am Setsuna soll das neue Rollenspiel über ein verbessertes Gameplay verfügen.

Der Spieler schlüpft in Lost Sphear in die Rolle des Jungen Kanata, der gemeinsam mit seinen Begleitern verhindern möchte, dass die hiesige Welt verloren geht. Mit der Macht von Gedanken und Erinnerungen soll sie wieder aufgebaut werden.

Lost Sphear soll in Europa am 23. Januar 2018 für Nintendo Switch, PC und PlayStation 4 erscheinen.

LOST SPHEAR — 15 Minutes of NEW GAMEPLAY from the I Am Setsuna Follow-Up