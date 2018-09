Lucius III – Dritter Teil zum Psycho-Thriller in Arbeit

Entwickler Shiver Games arbeitet an einer weiteren Fortsetzung seines Horror-Adventures Lucius. Lucius III soll noch in diesem Jahr für PC auf Steam erscheinen.

Der Vorgänger, Lucius 2: The Prophecy (2015), knüpfte nahtlos an die Ereignisse des 2012 veröffentlichten ersten Teils an. Nachdem Lucius in Teil 1 im Auftrag des Höllenfürsten seine komplette Familie samt Hauspersonal um die Ecke brachte, wurde der knabenhafte Abgesandte aus dem Reich des Bösen seiner schrecklichen Taten überführt und in die Psychiatrie St. Benedict’s Hospital eingeliefert. Doch Lucius dachte natürlich gar nicht daran da zu bleiben, und setzte neben dem Anstaltspersonal gleich noch die Bewohner einer angrenzenden Kleinstadt auf seine Mordliste.

In Lucius III kehrt der Titelheld nach Winter Hill zurück. Eine Art Selbstfindungsphase. Denn nach offiziellen Herstellerangaben will der mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattete Teufelsjunge dort erkennen, wohin ihn sein weiterer Weg führt. Dem bisher veröffentlichten Screenshot- und Videomaterial nach zu urteilen, geht es dabei aber nicht weniger grausam zu als in den beiden Vorgängern.

Das Original von Lucius (2016 erschien dazu eine im Retro-Grafikstil gehaltene Neuauflage unter dem Titel Lucius Demake) landete in Deutschland Ende 2012 auf dem Index. Ein Kind, das mit diabolischer List und einer gehörigen Portion Kaltblütigkeit seine eigene Familie um die Ecke bringt, war für die BPjM (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien) einfach zu viel.

Lucius III 2018 Announcement Trailer