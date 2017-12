Lust for Darkness – Neuer Hinweis auf Veröffentlichungstermin

Das Grusel-Adventure Lust for Darkness nähert sich offenbar der Fertigstellung. Valves Online-Distributionsplattform Steam nennt jetzt das erste Quartal 2018 als Zeithorizont für die Veröffentlichung.

Lust for Darkness wurde mittels Kickstarter-Kampagne finanziert und entstand unter anderem an Anlehnung an die Werke des legendären US-amerikanischen Schriftstellers H.P. Lovecraft (1890 – 1937). Nach Aussage der Entwickler erwartet uns ein düsteres Adventure, das Elemente von Horror, Erotik und Rätsel vereint. Schauplatz der Handlung ist eine alte Villa im victorianischen Stil. Einst Ort sinnlicher Ausschweifungen, haben sich dort inzwischen Monster und grauenhafte Gewächse eingenistet. Die Aufgabe des Spielers besteht darin, die Villa nach wichtigen Hinweisen zu durchsuchen. Dabei gerät er nach und nach auf die Spuren einer mysteriösen Parallelwelt.

Lust for Darkness – Kickstarter Trailer