Maelstrom – Schiffe versenken mal auf einer anderen Art und Weise

Derzeit erfreut sich das Battle-Royale-Genre wachsender Beliebtheit und ein Titel, indem mit Waffen und Gewehren hart geschossen wird, jagt den nächsten. So auch Maelstrom, nur mit dem Unterschied, dass es eine Art “Schiffe versenken” von Entwickler Gunpowder Games ist. Im Battle-Royale-Stil müsst ihr andere Spieler mit euren Kanonen beschießen, rammen und euch gegenseitig auf Grund laufen lassen. Derzeit steht Maelstrom in Steam im Early-Access zur Verfügung.

Am 6. März 2018 wurde Maelstrom als Kickstarter Live gestellt und musste noch um die Finanzierung bangen, die nur mit Hilfe von sogenannten “Backern”, einfach genannt Unterstützern, realisiert werden könnte. Bereits am 7. März 2018 konnte Gunpowder Games über 50% durch die Unterstützer einnehmen und das Ziel, das Spiel auf Steam zu veröffentlichen, ist in greifbare Nähe gerückt. Am 20. März 2018 wurden dann die Stretch-Goals veröffentlicht, die ihr weiter unten aufgelistet findet. Am 27. März 2018 war es dann soweit, und Maelstrom wurde durch 410 Unterstützern erfolgreich finanziert. Am 11. April 2018 folgte dann die Early-Access-Veröffentlichung auf Steam.

Die Stretch-Goals werden, anders als bei anderen Kickstarter-Projekten, nicht durch das Geld der Unterstützer freigeschalten, sondern mit steigender Spieleranzahl! Derzeit stehen noch folgende Stretch-Goals aus, die darauf warten geknackt zu werden:

25.000 Spieler – Das FX-Feature wird hinzugefügt, indem gezeigt wird, wie die Besatzung samt der Vorräte über Bord gehen, auf dem Wasser treiben, anschließend sinken, ertrinken oder gefressen werden.

55.000 Spieler – Die Goblin-Flotte wird freigeschalten, die außergewöhnliche Magie und rätselhafte Technologie verwenden, um ihr Schiff vorwärts zu treiben. Die Schiffe “Sloop”, “Frigate” und “Battleship” werden freigeschalten, inklusive der drei Kapitäne und der Besatzungsmitglieder.

90.000 Spieler – PvE-Koop-Szenarien für bis zu vier Personen werden veröffentlicht, die eure Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Bei erfolgreichem Abschließen einer Mission werden Ingame-Achievments freigeschalten.

125.000 – Einzelspieler-Kampagne wird hinzugefügt. Ihr sollt mit einem Segelboot starten und im Verlaufe der Geschichte euch hocharbeiten können, wodurch der Zugang zu imposanteren Gefährten gewährleistet werden soll.

Maelstrom ähnelt den klassischen Battle-Royale Giganten PUBG, Fortnite und H1Z1, hat dennoch seine speziellen Raffinessen. So könnt ihr zu Beginn euren Helden aus drei unterschiedlichen Rassen wählen, dessen Schiffe verschiedene Fähigkeiten besitzen: Menschen, Zwerge und Orks. So haben die Menschen die höchste Geschwindigkeit, Orks besitzen immense Stärke, wenn sie mit ihren Schiffen rammen, und Zwerge eine schwer zu durchdringende Verteidigung.

Während ihr eure Gegner beseitigt, lassen diese Gold fallen, welches ihr mit eurem Schiff aufsammeln solltet, denn damit könnt ihr euer Schiff für die nächste Schlacht verbessern oder gar ein neues Schiff der gewählten Klasse zulegen. Unterschiedliche Schiffe besitzen, je nach Level, andere Eigenschaften, segeln schneller, können geschickter Manöver durchführen oder feuern in andere Richtungen. Da Maelstrom derzeit komplett auf ein Mehrspieler-Erlebnis ausgelegt ist, könnt ihr euch auch in Gruppen zusammenschließen und dann ein Match starten – die Alternative wäre ein Einzelspieler-Match. Ihr habt zu Beginn eine große Map, die zunehmend kleiner wird, wenn das Spielgeschehen voranschreitet, doch aus der Map solltet ihr niemals schippern, denn dort warten angriffslustige Seemonster, die euer Schiff zu Treibholz verarbeiten wollen.

Entwickler Gunpowder wirbt offiziell damit, dass sie in Maelstrom keine Lootboxen oder Mikrotransaktionen implementieren werden und wollen. Alle weiteren Inhalte, nach erfolgter offizieller Veröffentlichung, sollen entweder als DLC angeboten oder der Community kostenlos zur Verfügung gestellt werden!

Maelstrom hat bis jetzt sehr positive Bewertungen erhalten, die zumeist auf die schnellen Kämpfe, Upgrade-Möglichkeiten und dem spaßigem Spielerlebnis zurückzuführen sind. Eine moderne Variante des Schiffe versenken im Battle-Royale-Stil scheint also nicht undenkbar zu sein und für einen Preis von Rund 17,00 € durchaus erschwinglich.

Maelstrom – Early-Access-Trailer 2018