Mafia 3 â€“ â€žFaster, Baby!â€œ-DLC mit Trailer und Release fÃ¼r Ende MÃ¤rz 2017 angekÃ¼ndigt

Mafia 3 wird am 28. März 2017 mit „Faster, Baby!“ auf PC, Playstation 4 und Xbox One die erste von gesamt drei geplanten Story-Erweiterungen erhalten. Einen ersten Vorgeschmack auf das, was euch im Mafia 3 „Faster, Baby!“-DLC erwartet, liefert nachfolgender Trailer.

„Faster, Baby!“ kann wahlweise einzeln oder als Bestandteil des Mafia 3 Season Passes erworben werden. Ihr erhaltet jeweils zwei neue Autos und Outifts. Außerdem werdet ihr explosive Gegenstände aus dem Auto (nach vorne, nach hinten) werfen können, eine neue explosive Waffe und mit „Herbalism“ eine neue Aktivität bekommen.

Die Story im Mafia 3 „Faster, Baby!“-DLC rankt sich um Lincoln, der sich mit seiner alten Flamme Rocy Laveau zusammenschließt, um einem korrupten Scheriff, der Bürgerrechtsaktivisten in den New Bordeaux-Außenbezirken das Leben schwer macht, das Handwerk zu legen. Freut euch zudem auf schnelle Autos, wilde Verfolgungsjagden und verschiedene Stunt-Einlagen.

Mafia III Inside Look – Faster, Baby!