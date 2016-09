Mafia 3 – Tipps zum Geld verdienen, alles über Waffen und jede Menge Gameplay

Hangar 13 und 2K Games haben weitere Informationen zum kommenden Action-Adventure Mafia 3 in Form von Videos veröffentlicht.

Unter dem Titel Mafia 3 Inside Look „Making Money“ verraten die Mafia 3 Game Designer, wie man nicht nur gut Geld scheffeln kann, sondern wie Spieler dies auch nutzbringend verwalten können. Weiterhin könnt ihr in Mafia 3 „The New World of Bordeaux #3“ einen Überblick über Lincoln Clays Waffenarsenal gewinnen und das dritte Mafia 3 Video serviert satte 16 Minuten Demo-Gameplay, welches während der gamescom 2016 im August bzw. Tokyo Game Show 2016 im September entstanden ist und zeigt, wie Lincoln Clay Tony Derazio, einen der Unterweltbosse in Sal Marcano’s, das Leben schwer macht.

Mafia 3 erscheint am 7. Oktober 2016 ungeschnitten in verschiedenen Versionen für PC, Playstation 4 und Xbox One. Und wer Mafia 3 jetzt noch vorbestellt, kann sich auch noch das Richter, Geschworener & Henker-Waffenpaket als Boni sichern. Zudem wird es einen Mafia 3 Season Pass geben, der unter anderem drei Story-Erweiterungen beinhalten wird.

Mafia III – Inside Look – Making Money [International]

Mafia 3 Gameplay Trailer Series – The World of New Bordeaux #3 – Weapons

Mafia 3 Gameplay Demo