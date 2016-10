No Man’s Sky – Neuer Patch in Arbeit

Für die exklusiv für Playstation 4 verfügbare Weltraum-Simulation No Man’s Sky vom Entwicklerstudio Hello Games ist ein weiterer Patch in Arbeit, wie Sound Designer und Audio Director Paul Weir auf Twitter auf Nachfrage bekanntgegeben hat.

Angaben zu den geplanten Inhalten, die der neuen No Man’s Sky Patch bieten wird, machte Weir jedoch nicht. Unklar ist auch, wann dieser Patch erscheinen soll. Dafür gab Weir auf Nachfrage ebenfalls bekannt, dass es dem Hello Games Studio-Mitbegründer Sean Murray gut gehe.

Murray war zuletzt in die Kritik geraten, da er sich seit dem Release von No Man’s Sky Anfang August 2016 nicht mehr geäußert und auch keine Stellung zu den zahlreichen durch Fans und Spieler berichteten Probleme genommen hat. Zuletzt gab es lediglich die Information, dass Sean Murray genau das in der nächsten Folge von Geoff Keighleys „Live with YouTube Gaming“ tun wolle.