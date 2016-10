No Man’s Sky – Sean Murry will in „Live with YouTube Gaming“ über den Open-World-Titel sprechen

Hello Games’ Mitbegründer Sean Murray wolle, so die Ankündigung von Geoff Keighley in der jüngsten „Live with YouTube Gaming“-Ausgabe (siehe unten), in der nächsten Folge dabei sein über No Man’s Sky sprechen.

No Man’s Sky hat in den vergangenen Wochen immer wieder zu kontroversen Diskussionen geführt. Unter anderem wurde dem Open-World-Titel von Hello Games vorgeworfen, dass im Vorfeld versprochene Features im fertigen Spiel nicht enthalten waren. Ein Umstand, dem sich inzwischen auch die britische Werbeaufsicht angenommen hat, nachdem sich Kunden darüber beschwert haben. Hinzu kam infolge dieser Vorwürfe, dass auch Sony Worldwide Studio-Chef Shuhei Yoshida Hello Games für die nicht gelungene PR-Arbeit im Bezug auf No Man’s Sky kritisierte.

Sollte Sean Murray von Hello Games tatsächlich in der nächsten Folge von Keighleys „Live with YouTube Gaming“ mit von der Partie sein und sich zum No Man’s Sky Thema äußern, wäre es das erste Mal seit dem offiziellen Erscheinen von No Man’s Sky, dass sich Murray der Öffentlichkeit stellt.

LIVE with YouTube Gaming: Titanfall 2, No Man’s Sky, Dear Bosman (Full Episode)