Mario + Rabbids: Kingdom Battle – Exklusiv für Nintendo Switch angekündigt

Die E3 2017 Ubisoft Pressekonferenz startete durchaus mit einer Überraschung, da der französische Entwickler und Publisher ankündigte, dass die hauseigenen Rabbids eine Fusion mit Nintendos berühmtesten Klemper Mario eingegangen sind. Das Ergebnis heißt Mario + Rabbids: Kingdom Battle und wird ab Ende August 2017 exklusiv für Nintendo Switch-Konsolen verfügbar sein.

Zusammen mit Mario sowie Lugi, Prinzessin Peach und Yoshi sowie vier neuen Rabbids-Helden: Rabbid-Mario, Rabbid-Luigi, Rabbid-Peach und Rabbid-Yoshi müsst ihr das Pilzkönigreich retten, das von einem geheimnisvollem Wirbel auseinander gerissen wurde. Ihr erkundet gesamt vier einzigartige weitläufige Welt, lüftet Geheimnisse, löst Rätsel, sammelt Fundstücke, begebt euch in rundenbasierte Kämpfe und findet zudem diverse Anspielungen auf klassische Mario-Titel.

Für euer Abenteuer mit Mario und den Rabbids im Schlepptau stehen euch jede Menge Waffen zur Verfügung. In den rundenbasierten Kämpfen könnt ihr eure Helden strategisch über das Schlachtfeld bewegen, um beispielsweise höher gelegene Positionen zu erreichen oder auch das Röhrensystem und die zerstörbare Umgebung zu nutzen. Nutzt zudem den freundschaftlichen Boost von einem Mitspieler, um eine ideale Schussposition einnehmen zu können. Kombiniert Kampftaktiken und Deckungssysteme, damit die Gegner keine Chance haben.

In der Mario + Rabbids: Kingdom Battle Kampagne spielt mit einem Team von drei Charakteren und im Verlauf der Reise passt ihr die jeweils individuellen Fähigkeiten der Party-Member in einem Fertigkeitenbaum an. Ergänzend könnt ihr euch in Koop-Herausforderungen mit einem Freund zusammenschließen und im lokalen Mehrspieler-Modus Gegner in drei Schwierigkeitsstufen stellen.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle soll sowohl als Standard- und als Collector’s Edition angeboten werden. Die Mario + Rabbids: Kingdom Battle Collector’s Edition beinhaltet neben dem Spiel eine ca. 16 cm große Rabbid-Mario-Figur (Ubicollectibles), ein Set Sammelkarten sowie den Original-Soundtrack auf CD. Vorbesteller von Mario + Rabbids: Kingdom Battle erhalten zudem ein Set bestehend aus acht exklusiven Waffen mit einzigartigen Werten für das Spiel.

Ergänzend zum eigentlichen Mario + Rabbids: Kingdom Battle-Spiel oder auch unabhängig davon könnt ihr euch die vier Rabbids-Figuren Rabbid-Mario, Rabbid-Peach, Rabbid-Yoshi und Rabbid-Luigi einzeln jeweils zum Preis von 44,99 Euro im Ubistore kaufen.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle erscheint am 29. August 2017 für Nintendo Switch.

Mario + Rabbids Kingdom Battle: E3 2017 Announcement Trailer | Ubisoft

Mario + Rabbids Kingdom Battle: Creating Chaos In Mushroom Kingdom | BTS | Ubisoft [US]