Mario + Rabbids: Kingdom Battle – Launch-Trailer und Release-Special verfügbar

Ubisoft hat zwei neue Videos zu Mario + Rabbids: Kingdom Battle veröffentlicht. Einerseits ein Release-Special-Video, welches einen Einblick in die Hintergründe der Entwicklung des Spiels sowie die verrückten Kämpfe in Mario + Rabbids: Kingdom Battle gewährt, welches heute, am 29. August 2017, als Exklusivtitel für Nintendo Switch erschienen ist. Beim anderen Video handelt es sich um den Launch-Trailer.

In Mario + Rabbids: Kingdom Battle, welches in einer Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Ubisoft entstanden ist, wird die Geschichte des unerwarteten Zusammentreffens zwischen dem berühmten Mario und den respektlosen, chaotischen Rabbids erzählt. Zusammen versuchen sie das Pilz-Königreich zu retten, nachdem es durch einen geheimnisvollen Wirbel auseinander gerissen wurde.

Mario + Rabbids Kingdom Battle – Release-Special | Ubisoft-TV [DE]

Mario + Rabbids Kingdom Battle – Launch-Trailer | Ubisoft [DE]