Mario Tennis Aces â€“ Turnier im Kino PathÃ© Dietlikon fÃ¼r jedermann mit der Chance auf tolle Preise

Nintendo hat bekanntgegeben, dass ihr noch die Möglichkeit habt euch für das große Mario Tennis Aces Turnier im Kino Pathé in Dietlikon (Schweiz) anzumelden. Das Mario Tennis Aces Turnier findet am Samstag, den 28. Juli 2018, statt und ihr müsst nichts weiter tun als euch schriftlich anzumelden.

Das Mario Tennis Aces Turnier im Pathé Kino in Dietlikon wird auf der großen Leinwand gespielt. Bis zu 120 virtuelle Tennis-Profis sollen an diesem Tag nicht nur um die Ehre spielen, sondern haben auch die Chance auf viele tolle Preise, die von Nintendo, dem Pathé Dietlikon, World of Games und weiteren Partnern zur Verfügung gestellt werden.

Mario Tennis Aces – Turnier-Infos/Details

Veranstaltungsort: Kino Pathé Dietlikon – gespielt wird im Kino-Saal

Veranstaltungstermin: 28. Juli 2018

Veranstaltungsbeginn: ab 9.30 Uhr, das Turnier selbst beginnt ab 10:00 Uhr – voraussichtliches Ende wird gegen 17:00 Uhr sein

Preise: WoG-Gutscheine, Pathé-Kinokarten, verschiedene Nintendo Switch-Spiele, etc.

Alle Teilnehmer des Mario Tennis Aces Turniers erhalten ein kleines Goodie von Nintendo Schweiz! Zudem können sich am Ende des Turniers die drei Bestplatzierten auf folgende Preise freuen:

1. Platz WOG Gutscheine im Wert von Sfr. 150.- 4x Gutscheine Pathé 1x Tagesticket Zürich Game Show 1x Nintendo Switch Spiel

2. Platz WOG Gutscheine im Wert von Sfr. 100.- 3x Gutscheine Pathé 1x Tagesticket Zürich Game Show 1x Nintendo 3DS Spiel

3. Platz WOG Gutscheine im Wert von Sfr. 50.- 2x Gutscheine Pathé 1x Tagesticket Zürich Game Show 1x amiibo



Für den reibungslosen Ablauf des Mario Tennis Aces Turniers gelten natürlich auch ein paar grundlegende Regeln:

Alle Teilnehmer verhalten sich fair und respektvoll. Diskriminierende oder aggressive Äußerungen sowie Handlungen werden nicht geduldet und führen zum Ausschluss vom Turnier.

Zuschauer sind zugelassen, haben sich aber auch respektvoll zu verhalten. Jubeln ist erlaubt, darf aber Teilnehmer nicht stören.

Verstöße werden verwarnt und/oder mit dem Ausschluss vom Event geahndet.

Manipulationen der verfügbaren Ausrüstung, Konsolen und/oder Controller ist ohne ausdrückliche Genehmigung verboten! Bei Zuwiderhandlungen obliegt es der Turnierleitung entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Teilnehmer sind verpflichtet binnen 90 Sekunden nachdem sie aufgerufen wurden, am jeweiligen Turnier-Setup zu erscheinen und sich spielbereit zu halten.

Das Mario Tennis Aces Turnier kann, sofern erforderlich, von der Turnierleitung unter- oder auch abgebrochen werden.

Weiterhin gelten für das Spielen von Mario Tennis Aces einige grundlegende Regeln, nach denen gespielt wird:

Spielbasis: Free Play – 1-vs-1

Spieltyp/Matchtyp: nur Einzelspieler

Spielstil: Standard

Spielzeit: Extended Play

Court: nur Stadium

KO Loss: ja

Controller: nur Pro Controller

Ergänzend gilt:

Freie Charakterwahl während des Turniers.

Absichtliches oder auch unabsichtliches Pausieren des Spiels wird als Niederlage gewertet. Ausnahme: Wenn sich alle Spieler einvernehmlich darauf einigen das Spiel ohne Strafe fortzusetzen, kann die Pausieren-Regel außer Kraft gesetzt werden.

Das Spiel kann direkt nach Start nur einmal pausiert werden, damit Teilnehmer ggf. ihre Steueroptionen einstellen können, sofern die anderen Spieler vor Start des jeweiligen Spiels darüber informiert wurden.

Das unfaire Unterbrechen, stören oder verzögern des Spielverlaufs führt automatisch zum Ausschluss.

Aufwärmphasen und/oder Button-Checks sind nicht gestattet.

Im Falle von besonderen Situationen, ggf. Missverständnissen oder Unklarheiten behält sich die Turnierleitung vor entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Das Mario Tennis Aces Turnier ist in Runden unterteilt und wird wie folgt abgehalten:

Double Elimination

Runde Eins Alle Teilnehmer werden in 2-er Gruppen und auf 4 Setups aufgeteilt Direkte Ausscheidung Gewinner kommt weiter Verlierer scheidet aus Die Gewinner der ersten Runde qualifizieren sich für die zweite Runde. Alle andern scheiden aus.

Runde zwei – vier Alle weiter gekommenen Teilnehmer werden pro Runde in neue 2-er Gruppen und auf 4 neue Setups verteilt Je nach Voranschreiten des Turniers kann die Turnierleitung entscheiden mehr Spiele der letzten Runde auf das Setup der Kinoleinwand zu verlegen und ggf. die Regeln des Finales in der vierten Runde anwenden Der Gewinner kommt weiter Die Verlierer scheiden aus Die Runden drei und vier entsprechen jeweils dem Achtel- und Viertelfinale

Finale Gespielt wird ein „Best of drei“. Sieger ist, wer zwei komplette Spiele gewonnen hat. Das Spiel um Platz drei wird vor dem eigentlichen Finale ebenfalls als „Best of drei“ ausgetragen.



Allgemeine Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme berechtigt sind alle Personen mit Wohnsitz in der Schweiz oder dem Fürstentum Liechtenstein. Anmeldungen müssen vor Turnierstart erfolgen! Sollten mehr Anmeldungen als Teilnehmerplätze verfügbar sind eingehen, wird die Anmeldereihenfolge berücksichtigt. Generell gilt, dass das Anmeldeformular nur solange verfügbar ist, wie Teilnehmerplätze vergeben werden können. Preise werden nicht in bar ausgezahlt und können nicht umgetauscht werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und es werden keine Korrespondenzen geführt! Gewinner werden nur im Ausnahmefall bekanntgegeben. Bei Preisen mit der Kennzeichnung PEGI 16 kann eine Ausweiskopie verlangt werden. Erfolgt binnen sieben Tagen keine Rückmeldung durch den Gewinner wird der betreffende Preis erneut verlost. Alle Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Turniers verwendet. Die Weitergaben oder gar der Verkauf persönlicher Daten an Dritte findet nicht statt! Unter Umständen können aus zeitlichen Gründen nicht alle Matches auf der großen Kinoleinwand gespielt werden. Turnierregeln können, wenn nötig, vor Ort durch die Turnierleitung angepasst werden. (Quelle/Mit-Veranstalter/Urheber)