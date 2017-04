Marvel Heroes Omega – Neue Gameplay-Videos verfügbar

Marvel Heroes Omega stellt sich nachfolgend mit frischem Gameplay-Material vor, das unter anderen aus der Marvel Heroes Omega Closed Beta, die heute auf Playstation 4 begonnen hat, stammt.

Marvel Heroes Omega beschreibt sich als MMO Action-RPG und bereits seit 2014 für PC (Steam) erhältlich. Dieses Jahr soll dann nun final auch die Veröffentlichung für die aktuellen Konsolen erfolgen, wobei es sich bei Marvel Heroes Omega um eine für die Konsolen angepasste Variante handelt. Das Gameplay ist in seinen Grundzügen mit dem Klassenprimus Diablo vergleichbar, nur dass ihr es nicht mit Orks, Trollen und Co. zu tun bekommt, sondern mit den Superhelden als auch Schurken aus dem Marvel-Universum. Zum Start auf PS4 und Xbox One werden zunächst 38 Marvel-Charaktere zur Verfügung stehen. Die PC-Version bietet über 50 Figuren. Eine Angleichung gilt als wahrscheinlich.

Marvel Heroes Omega wird von Gazillion entwickelt und soll noch im Frühjahr 2017, konkreter Termin: tba, als Free-to-Play-Titel für Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Wer ggf. noch an der Marvel Heroes Omega Closed Beta auf PS4 teilnehmen möchte, muss eines der bereits verfügbaren Gründer-Pakete im PSN-Store erwerben. Beachtet jedoch, dass in der Beta erlangter Fortschritt später nicht in das fertige Spiel übernommen wird. Weiterhin soll es auch „absehbar“ auf Xbox One eine Marvel Heroes Omega Closed Beta geben.

We Played Marvel Heroes Omega on PS4

Marvel Heroes: Omega – Closed Beta Trailer (PS4/XB1) (1080p)