Marvel vs. Capcom 4 – Release angeblich für 2017 vorgesehen

Marvel vs. Capcom 4, bisher noch nicht offiziell von Capcom angekündigt, soll angeblich 2017 erscheinen, wie Polygon von verschiedenen jedoch nicht näher genannten Quellen erfahren haben will.

Auch Industrie-Insider Ryce verweist auf namentlich nicht genannte Quellen und erklärte vor Kurzem, dass Capcom eine Marvel vs. Capcom 4 Ankündigung plane.

Demnach wolle Capcom das Prügelspiel Marvel vs. Capcom 4 im Zuge der Playstation Experience (3.-4.12.2016) ankündigen. Gleichzeitig wird auch das Turnier „Capcom Cup 2016 Street Fighter 5“ stattfinden. Laut ersten Informationen würden die Charaktere in Marvel vs. Capcom 4 vermehrt aus den Kinofilmen stammen, sodass spielbaren Helden unter anderen aus Blockbustern wie „The Avengers“ oder auch „The Guardians of the Galaxy“ zur Verfügung stünden.

In weit die Angaben korrekt sind, bleibt abzuwarten, da Capcom entsprechende Meldungen bisher nicht kommentiert hat. Unklar ist auch, für welche Plattformen Marvel vs. Capcom 4 erscheinen soll.