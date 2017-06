Marvel vs. Capcom: Infinite – Neue Gameplay-Videos der E3 2017 erschienen

Zum neuen Beat’em Up Marvel vs. Capcom: Infinite von Capcom wurden neue Gameplay-Videos von der E3 2017 veröffentlicht.

Marvel vs. Capcom: Infinite vereint die größten Helden von Capcom mit den Superhelden der Marvel Franchise. Kämpft mit Chris Redfield, Mega Man X, Dante oder auch Chub-Li gegen die Superhelden Captain America, Iron Man, Rocket Racoon oder Doctor Strange.

Marvel vs. Capcom: Infinite wird von Capcom entwickelt und soll am 19. September 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

In den beiden neuen Marvel vs. Capcom: Infinite Videos wurde sich dem Story-Mode des Prüglers angenommen und dabei einiges an In-Game-Material gezeigt.

4 Minutes of Marvel vs. Capcom Infinite Story Mode Gameplay – E3 2017

21 Minutes of Marvel vs Capcom Infinite Story Mode Gameplay