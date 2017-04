Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series – Episode 1 und Launch Trailer veröffentlicht

Telltale Games hat nicht nur den Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series Launch-Trailer, sondern auch gleich Episode 1: Tangled Up in Blue veröffentlicht.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series besteht wieder aus fünf Episoden, wovon Episode 1: Tangled Up in Blue einzeln oder als Season Pass mit allen fünf Episoden ab sofort als digitaler Download für PC, Playstation 4 und Xbox One bezogen werden kann.

Wer noch etwas Geduld hat, kann ab dem 5. Mai 2017 eine sogenannte Season-Pass-Disc von Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series im Handel erwerben. Diese Season-Pass-Disc enthält die erste Episode von Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series und erlaubt den Download der vier weiteren Episoden, welche in den kommenden Monaten erscheinen sollen.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series erzählt die Geschichte der ungewöhnlichen Helden Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot, welche sich alle auf der Jagd nach einem mächtigen Artefakt befinden.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series – Episode One Trailer | PS4