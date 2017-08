Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series – Trailer zur dritten Episode

Die dritte Episode zu Guardians of the Galaxy von Telltale Games steht bereits in den Startlöchern. Am kommenden Dienstag wird “More than a Feeling” für PC, PlayStation 4, Xbox One als auch iOS und Android erscheinen. Die dritte Episode erscheint also am 22. August 2017 auf den digitalen Plattformen. Passend dazu wurde der bald verfügbaren dritten Episode ein Trailer-Video spendiert, das einen kleinen Vorgeschmack liefert, was euch erwarten wird.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series besteht wieder aus fünf Episoden, so wie wir es zwischenzeitlich von Telltale Games gewohnt sind.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series – EPISODE THREE TRAILER