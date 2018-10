Marvelâ€™s Spider-Man â€“ â€žDer RaubÃ¼berfallâ€œ DLC-Release bekannt und â€žNeues Spiel+â€œ offenbar verschoben

Marvel’s Spider-Man wird schon kommende Woche mit dem „Der Raubüberfall“-DLC erweitert werden. „Der Raubüberfall“ ist das erste Kapitel der vor einiger Zeit angekündigten DLC-Reihe „Marvel’s Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft“. Als Release-Termin für die „Raubüberfall“-Erweiterung wird der 23. Oktober 2018 genannt.

Das „Raubüberfall“-Add-On wird neben neuen Story-Missionen, Gegnern und Herausforderungen auch weitere erspielbare Trophäen sowie drei neue Anzügen bieten. Speziell die Anzüge werden, wie es heißt, Fans der Comics bekannt vorkommen. Einer dieser Anzüge wurde von Marvel-Illustrator Gabriele Dell’Otto entworfen. Zudem wird es den Anzug von Scarlet Spider II und von Spider-UK aus der Spider-Verse-Storyline geben.

Im Marvel’s Spider-Man „Der Raubüberfall“-DLC erlebt ihr als Spider-Man zusammen mit Mary Jane, wie ein Kunstmuseum überfallen wird. Im weiteren Verlauf trefft ihr auch auf Peter Parkers alte Flamme Felicia Hardy, auch bekannt unter dem Namen Black Cat. Das sorgt natürlich für Turbulenzen in Peters ohnehin schon leicht chaotischen Doppellebens. Und Missionen sind obendrein damit verknüpft.

Marvel’s Spider-Man „Der Raubüberfall“ kann ab dem 23. Oktober 2018 wahlweise einzeln oder als Teil der kompletten DLC-Reihe erstanden werden. Zwei weitere DLC sollen noch, wie auch berichtet, in diesem Jahr erscheinen. Alternativ können die Erweiterungen, sofern das Hauptspiel noch nicht erworben wurde, auch als Bestandteil der Marvel‘s Spider-Man Digital Deluxe Edition gekauft werden.

Marvel’s Spider-Man – The Heist-Teaser [PS4, deutsch]

Weiterhin gab Sony bekannt, dass heute das kostenlose Update 1.07 erscheinen werde. Mit diese Aktualisierung hätte unter anderem der Modus „Neues Spiel+“ (Engl: New Game+) in Marvel’s Spider-Man integriert werden sollen. Aber allem Anschein nach wird das fürs Erste nicht passieren. Grund zu dieser Annahme liefert der Playstation Blog, da alle Informationen zum „Neues Spiel+“-Modus entfernt worden sind und nur noch in der PR-Meldung, die wir zum DLC und dem „Neues Spiel+“ am gestrigen Abend erhalten haben bzw. sind diese im Netz nur noch via Bing-Cache abrufbar. In der aktualisierten Fassung des Beitrags, welcher regulär im Playstation Blog zu finden ist, wird lediglich über die neuen Anzüge, die mit dem kommenden „Raubüberfall“-DLC verfügbar sein werden, berichtet. Gründe für das Entfernen der „New Game+“-Infos sind derzeit nicht bekannt.

Wie erwähnt, sollte der „Neues Spiel+“-Modus heute mit dem Update 1.07 in Marvel’s Spider-Man implementiert werden. Damit hättet ihr die Möglichkeit erhalten nach Beendigung der Story das Spiel inklusive aller freigeschalteten Anzüge, Fähigkeiten, Geräte und Benchmarks auch auf den neuen Schwierigkeitsgrad Ultimativ zu erleben und außerdem alle finalen Objekte freizuschalten. Für das Abschließen des Spiels über „Neues Spiel+“ und auf dem Schwierigkeitsgrad Ultimativ hätte es jeweils eine neue Trophäe geben sollen. Zudem soll das Update 1.07 dafür sorgen, dass Fehler behoben werden, Sticker im Fotomodus gedreht werden können und der Schwierigkeitsgrad Freundlich anhand von Fan-Feedback überarbeitet tatsächlich noch freundlicher gestaltet ist.