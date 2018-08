Marvel’s Spider-Man – DLC-Pläne, Behind-the-Scenes-Video und Day One Patch-Inhalte geleakt?

Das von Insmoniac Games entwickelte Marvel’s Spider-Man erscheint in wenigen Tagen exklusiv für Sonys Playstation 4-Konsole.

Grund genug einen weiteren Video-Trailer zu veröffentlichen, in die Macher nochmals zu Wort kommen und das Thema „Action“, welches eine gewichtige Rolle im kommenden Spider-Man-Abenteuer inne haben wird, beleuchten. Gameplay- und Sequenz-Ausschnitte runden die Erklärungen der Entwickler ab.

Marvel’s Spider-Man Action Sequence Breakdown

Weiterhin wurden die für Marvel’s Spider-Man geplanten DLCs vorgestellt, die nach erfolgtem Release, beginnend ab Ende Oktober 2018, veröffentlicht werden sollen. Die Erweiterungen, zusammengefasst unter dem Namen Marvel’s Spider-Man „Die Stadt, die niemals schläft“, soll drei Erweiterungen bieten. Die erste Erweiterung mit Namen „Der Raubüberfall“ ist mit einem Release am 23. Oktober 2018 geplant.

In „Der Raubüberfall“ werdet ihr im Zuge der Hauptgeschichte erleben, dass Felicia Hardy, auch bekannt als Black Cat, zurück in der Stadt ist. Überall in der Stadt sind Hinweise zu finden, mit denen Black Cat versucht euch als Spider-Man an der Nase herumzuführen. Außerdem werdet ihr, da ihr neue Missionen und Herausforderungen zu erledigen habt, natürlich auch Black Cat begegnen. Zudem sollt ihr es mit neuen Gegnergruppen zu tun bekommen und drei weitere Anzüge können freigeschaltet werden.

Neben „Der Raubüberfall“ wird das geplante Marvel’s Spider-Man „Die Stadt, die niemals schläft“ DLC-Paket auch noch „Revierkampf“ sowie „Silver Lining“ enthalten. Revierkampf“ ist der zweite DLC, der im November 2018 veröffentlicht werden soll, „Silver Lining“ ist als DLC Nummer drei für Dezember 2018 geplant.

Wie vor Kurzem berichtet, soll Marvel’s Spider-Man einen Day One Patch erhalten. Unklar war bisher, welche Inhalte dieses Update noch liefern soll. Gerüchte halber sind die Inhaltsangaben bekanntgeworden. Vorbehaltlich der Bestätigung durch Insomanic Games will die Leiterin der Spidey Squad-Fangruppe jedoch schon wissen, was der Marvel’s Spider-Man Day One Patch liefern werde. Unter anderem ist von einem New Game+ Modus die Rede, außerdem mit „Ultimate“ ein weiterer Schwierigkeitsgrad. Auch würde der Day One Patch noch kleinere Fehlerbehebungen durchführen und letzten Feinschliff vornehmen. Zu erwähnen sei noch, dass die Leiterin der Fangruppe die Angaben in Form eines Videos wieder entfernt hat, da die Infos des Day One Patches unter NDA (Inhalte dürfen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht veröffentlicht werden) standen.

Marvel’s Spider-Man wird am 7. September 2018 exklusiv für Playstation 4-Konsolen erscheinen.