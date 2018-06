Marvel’s Spider-Man – Neue Gameplay-Videos und weitere Infos veröffentlicht

Sony und Insomniac Games haben die E3 2018 nicht nur genutzt, um neues Marvel’s Spider-Man Material als Video während ihres Showcase zu zeigen, sondern boten den Titel während der Messetage (12.-14.06.2018) auch an vielen PS4-Konsolen zum Spielen an.

Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass wir viele neue Infos als auch Gameplay-Videos von Marvel’s Spider-Man zu Gesicht bekommen. Das PS4-exklusive Action-Adventure Marvel’s Spider-Man von Insomniac Games wurde bereits während der E3 2016 mittels eines kurzen Teaser-Trailers offiziell angekündigt und musste auch bereits eine Release-Verschiebung über sich ergehen lassen.

Marvel’s Spider-Man – Gameplay Trailer [PS4, deutsche Untertitel] E3 2018

Anhand des neuen Gameplay-Trailers von Marvel’s Spider-Man bekommen wir aktuell nicht nur eine Riege an Superschurken zu Gesicht, sondern erfahren auch, dass Rhino, Scorpion, Vulture und Electro dem Hochsicherheitsgefängnis RAFT entkommen sind. Als wenn das nicht schon genug Feinde für den Spinnenmann wären, schließen sich die vier auch noch Mister Negative an. Wer allerdings der Mysteriöse sechste Gegner am Ende des Videos ist, wurde leider noch nicht verraten.

Marvel’s Spider-Man – E3 2018 Show Floor Demo | PS4

Neben dem offiziellen Material von Sony und Insomniac Games wurden noch weitere Marvel’s Spider-Man Gameplay-Videos anhand der spielbaren Demo erstellt.

17 Minutes Of Spider-Man PS4 Open-World Gameplay | E3 2018

Marvel’s Spider-Man – 20 Minutes Of Amazing Open World PS4 Gameplay

Da es sich bei Marvel’s Spider-Man um ein Open-World-Action-Adventure handelt, ist die Größe der Spielwelt für viele Spieler sehr relevant. Einen kurzen Ausblick auf die Spielwelt könnt ihr dem folgenden Video entnehmen.

Spider-Man PS4 – Avengers Tower and Open World Map Size Revealed!

Neben dem während der E3 2018 entstandenen Marvel’s Spider-Man Bildmaterial hat der zuständige Entwickler Insomniac Games vor Kurzem auch noch einen einstündigen Live-Stream abgehalten, welchen ihr euch nachfolgend komplett anschauen könnt.

Während diesem Marvel’s Spider-Man Live-Gameplay wurden den Entwicklern noch weitere Informationen entlockt. So soll es eine riesige Sammlung an Anzügen im Spiel geben, welche unterschiedliche Fähigkeiten aufweisen und Level-basiert sein sollen. Aber nicht nur die Anzüge selbst, sondern auch einige Kräfte und Hilfsmittel sollen Level-basierend nutzbar sein. Auch der obligatorische Fähigkeitenbaum soll in Marvel’s Spider-Man nicht fehlen.

Neben den generellen Missionen, in welchen auch Peter Parker gespielt werden kann, sollen auch Nebenaktivitäten enthalten sein. Die offene Spielwelt kann allerdings nicht in der Rolle des Peter Parker erkundet werden. Neben vielen in der Stadt enthaltenen Marvel Easter Eggs, wie z.B. den Avengers Tower, soll sich die Stadt im Verlauf des Spiels verändern.

Marvel’s Spider-Man soll offiziell am 07. September 2018 exklusiv für Playstation 4 erschienen. Neben einer Standard-Version werden auch noch verschiedene Marvel’s Spider-Man Sammlerausgaben als auch einige Vorbesteller-Boni erhältlich sein.