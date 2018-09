Marvel’s Spider-Man – Offizieller Launch-Trailer, Day One Patch und DLCs

Sony Interactive und Insomniac Games haben anlässlich des heutigen offiziellen Release von Marvel’s Spider-Man den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Marvel’s Spider-Man ist ab sofort als digitaler Download im Playstation Store oder im Handel als Disc-Version exklusiv für Playstation 4-Konsolen inkl. 51 erspielbarer Trophäen verfügbar. Das Action-Adventure hat, gültig für Deutschland, eine USK ab 12 Jahre-Freigabe erhalten, die europäische PEGI hat eine ab 16 Jahre-Freigabe erteilt. Ergänzend zum Marvel’s Spider-Man Spiel, dass ihr auch als Digital Deluxe Edition erstehen könnt, gibt es auch nach wie vor noch die Möglichkeit eine limitierte Playstation 4 Pro oder eine 1TB Playstation 4 im Design des Superhelden zu kaufen.

Marvel’s Spider-Man – Launch-Trailer [PS4, deutsch]

Wie vorab angekündigt, steht mit dem heute offiziell erfolgten Release von Marvel’s Spider-Man auch der Day One Patch zur Verfügung, der zuerst geladen werden muss, bevor ihr loslegen könnt. Mit dem Update werden verschiedene Anpassungen vorgenommen, dazu gehört, dass der Fotomodus, inklusive der Option Sticker und Rahmen hinzuzufügen, ergänzt wird. Außerdem werden verschiedene Fehler behoben, die Stabilität sowie die Leistung werden weiter verbessert, gleiches gilt auch für die Balance der Suit Mods.

Und wie vor kurzem berichtet, wird Marvel’s Spider-Man schon bald mit dem ersten DLC „Die Stadt, die niemals schläft“ mit Black Cat in der Hauptrolle ergänzt.

Über Marvel’s Spider-Man:

In Marvel’s Spider-Man schlüpft ihr in die virtuelle Haut des wohl berühmtesten Spinnenmannes Spider-Man, gleichzeitig jedoch erlebt ihr die Geschichte auch aus Sicht von Peter Parker. Als Peter müsst ihr versuchen sein Privatleben, seine Karriere und das Beschützen der Bewohner New Yorks unter einen Hut zu bekommen.

In New York könnt ihr euch mit Spider-Man frei bewegen und eine Vielzahl an Schwing- und Parkour-Moves einsetzen. Erledigt außerdem Quests, findet Marvel-Sehenswürdigkeiten, jagt Verbrecher, sucht Sammelgegenstände, nutzt Forschungstationen und Fraktionsbasen und schaltet im Verlauf der Story neue Anzüge für Spider-Man frei, mit denen ihr euch wiederum weitere Fähigkeiten und Modifikationen sichern könnt.