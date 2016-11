Mass Effect: Andromeda – Kett-Rasse, das Andromeda Design, Multiplayer und Fahrzeuge

Zum kommenden Action-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda sind weitere Videos verfügbar, da BioWare einige weitere Details und Hintergründe offenbaren.

Zum einen wird die neue Kett-Rasse vorgestellt, die als Antagonisten konzipiert sind. Die Architektur und als auch die Ausrüstungen der Kett werden ein organisches Design haben.

Weiterhin gibt es einige Einblicke in das grundlegende Design von Mass Effect: Andromeda sowie Infos dazu, wie und warum der Mass Effect 3 Multiplayer Einfluss auf Mass Effect: Andromeda hat. Ergänzend gibt es in einem weiteren Video-Interview Aufschluss darüber, welche Inspirationen beim Fahrzeug-Design zu Grunde liegen.

Mass Effect: Andromeda soll, so die Ankündigung, voraussichtlich im März 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Allerdings würden Electronic Arts als auch BioWare eine Release-Verschiebung in Betracht ziehen, wenn man feststellen sollte, dass die gewünschte Qualität noch nicht erreicht ist. Weiterhin betonte Chief Financial Officer Blake Jorgensen während der UBS Global Technology Conference, dass man grundlegend noch keinen festen Termin für Mass Effect: Andromeda datiert habe und lediglich mit der Angabe „im vierten Quartal des laufendes Geschäftsjahrs“ (1. April 2016 – 31. März 2017) einen groben Rahmen angegeben hat.

Mass Effect Andromeda’s New Race

Inside Mass Effect Andromeda’s New, “Sexy” Approach To Vehicle Design

How Mass Effect 3′s Multiplayer Influenced Andromeda’s Gameplay

Inside Mass Effect Andromeda’s Stunning Art Direction