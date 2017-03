Mass Effect: Andromeda – Launch-Trailer und Gameplay-Video verfügbar

Nur noch ein paar Tage müsst ihr als Mass Effect-Fans durchhalten, bis ihr euch endlich in Mass Effect: Andromeda auf die Suche nach einer neuen Heimat für die Menschheit machen könnt. Und um auf den baldigen Release des Action-RPGs von BioWare einzustimmen, gibt es natürlich den obligatorischen Launch-Trailer.

Weiterhin könnt ihr im nachfolgenden zweiten Mass Effect: Andromeda Gameplay-Video ein paar Eindrücke aus dem Multiplayer gewinnen. Das enthaltene Material stammt aus der Closed Alpha und gespielt wurde auf Sonys Playstation 4.

Mass Effect: Andromeda erscheint offiziell am 23. März 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One und soll nach erfolgtem Release unter anderen mit kostenlosen Mehrspieler-Karten versorgt werden. Als EA Access-Member (PC, Xbox One) habt ihr die Chance schon ab dem 16. März 2017 für bis zu zehn Stunden Mass Effect: Andromeda zu spielen.

MASS EFFECT™: ANDROMEDA – Offizieller Launch-Trailer

Mass Effect Andromeda – Multiplayer NEW Footage & Info (EXCLUSIVE)