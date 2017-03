Mass Effect: Andromeda – Neue Gameplay-Videos zeigen Multi- und Singleplayer

Zum bald erscheinenden Action-RPG Mass Effect: Andromeda ist ein weiteres Gameplay-Video verfügbar, in dem vor allem der enthaltene Koop-Multiplayer thematisiert wird. Bis zu vier Spieler können sich zusammen durch die Horden von Gegnern kämpfen und sich Belohnungen in Form von Rüstungen und weiteren Anpassungsoptionen erspielen.

Ergänzt wird das Multiplayer-Video zum einen von einem gute 1,5 Stunden langen Livestream, in dem die erste Stunde von Mass Effect: Andromeda gezeigt als auch kommentiert wird. Da dieser Stream unter anderen auch Story-Elemente enthält, sprechen wir an dieser Stelle vorsorglich eine Spoiler-Warnung aus. Zum andere stellt BioWare in einem weiteren Trailer euren baldigen Krogan-Mitstreiter Drack etwas näher vor.

Weiterhin, so berichten Spieler unter anderen auf reddit.com, ist der Mass Effect: Andromeda Pre-Load gestartet. Demnach hat BioWares neustes Werk eine Downloadgröße von 42,9 GB (PS4) bzw. 42,19 GB (Xbox).

Als EA Access Member könnt ihr bereits ab morgen Mass Effect: Andromeda bis zu zehn Stunden (Single-/Multiplayer) spielen. Alle anderen müssen sich noch bis zum offiziellen Mass Effect: Andromeda Release am 23. März 2017 gedulden.

Mass Effect Andromeda Multiplayer Gameplay Trailer

Spoiler warning! We’re streaming the beginning hours of Mass Effect Andromeda

Mass Effect: Andromeda – Introducing Drack Your Krogan Teammate (4K) – IGN First