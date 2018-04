Masters of Anima – Offizieller Launch-Trailer zum Start des Strategie-Rollenspiel

Das Fantasy-Abenteuer Masters of Anima aus dem Hause Passtech Games wurde nun offiziell durch Focus Home Interactive auf Nintendo Switch, PC, Play Station 4 und Xbox One veröffentlicht – gleichzeitig wurde auch der obligatorische Launch-Trailer veröffentlicht.

In Masters of Anima schlüpft ihr in die Haut von Otto, einem Lehrling von Anima, welcher unglaubliche Kräfte einsetzen kann. Er begibt sich auf die Reise seine Verlobte Ana vor dem bösen Zahr und den unzähligen Golems zu retten, der sie versucht voneinander zu entzweien. Ihr seid in der Lage eine Vielzahl an Beschützern mit unterschiedlichen Elementen zu beschwören, die euch auf der Reise begleiten werden und euch dabei helfen die Kämpfe und Rätsel zu meistern.

Masters of Anima ist eine Mischung aus klassischen Rollenspielen sowieso strategischen Elementen, wovon ihr euch im nachfolgenden Trailer überzeugen könnt.

Masters of Anima – Launch-Trailer