Max: The Curse of Brotherhood – Playstation 4 Release-Termin steht fest

Wired Productions hat bekanntgegeben, dass das Action-Adventure Max: The Curse of Brotherhood schon bald als digitaler Download und auch als Disc-Version im Einzelhandel für Playstation 4 zu haben sein wird.

Die digitale Version von Max: The Curse of Brotherhood wird demnach ab dem 8. November 2017 für PS4 verfügbar sein, die Retail-Fassung folgt am 10. November 2017. Kostenpunkt: jeweils 19,99 Euro.

Max: The Curse of Brotherhood | Announcement Trailer | Ps4

Max: The Curse of Brotherhood erzählt die Geschichte von Max (Figur aus Max & the Magic Marker), der nach Hause kommt und sieht, wie sein kleiner Bruder Felix nicht nur in seinem Zimmer spielt, sondern auch noch Max‘ Lieblingsspielzeug kaputt macht. Max ist sauer und wünscht sich nichts mehr, als das sein kleiner Bruder verschwindet. Und das gelingt auch, mit Hilfe eines Zauberspruches und einem mysteriösen Portal. Aber so schnell Felix verschwunden ist, so fix möchte Max seinen kleinen Bruder wieder an seiner Seite haben. Somit folgt Max seinem Bruder durch das Portal.

Max: The Curse of Brotherhood | Gameplay Trailer | PS4

Max: The Curse of Brotherhood bietet jede Menge Puzzle- und Plattfom-Gaming, dazu eine 2.5D-Umgebung und eine frei drehbare Kamera. Sieben Kapitel bieten 20 verschiedene Levels, die alle miteinander verbunden sind. Mit Hilfe des Magic Marker, der Max zur Verfügung steht, könnt ihr die zahlreichen Rätsel lösen und im Verlauf des Spiels lässt sich der magische Stift upgraden.

Max: The Curse of Brotherhood ist bereits für PC/Steam als im Microsoft Store für Xbox 360 und Xbox One verfügbar.