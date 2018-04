MechWarrior 5: Mercenaries – Destruction-Trailer zum Mech-Actionspiel verfügbar

Im Dezember 2018 soll MechWarrior 5: Mercenaries für PC auf den Markt kommen. Zur Mech-Simulation ist jetzt ein neuer Trailer erschienen. Der „Destruction Teaser Trailer“ demonstriert anhand diverser Szenen die Zerstörungsgewalten im Spiel.

MechWarrior 5: Mercenaries wird von Piranha Games entwickelt und verspricht einen umfassenden, karrierebasierten Singleplayer-Part mit optionalem Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Den Hintergrund des Action-haltigen Geschehens bildet der „Third Succession War“. Als Rekrut oder Söldner begeben wir uns in das Innere eines Kampfroboters und führen von dort aus der Ego-Perspektive die Gefechte. Mit zunehmendem Spielfortschritt können wir unseren Mech immer weiter verbessern und damit dessen Kampfwert steigern. Auch Reparaturen und die Anschaffung neuer Mechs gehören dazu. Zudem wird dem Spieler ein gewisses Maß an Handlungsfreiheit eingeräumt. So können wir zum Beispiel selber entscheiden, welcher Fraktion wir uns anschließen und wessen Aufträge wir ausführen.

MechWarrior 5: Mercenaries – Destruction Teaser Trailer