MediEvil â€“ AnkÃ¼ndigungs-Trailer inkl. Gameplay stellt Sir Fortesque’s Ramake nÃ¤her vor

MediEvil gehört definitiv zu den Klassikern der Playstation-Spiele-Geschichte und auch zu den Action-Adventure-Spielen, die sich Spieler als Remaster – oder Remake, schon seit Längerem für aktuelle Konsolen wünschen.

Vergangenes Jahr im Dezember 2017 wurde dann endlich das MediEvil Remaster offizielle angekündigt. Und was zunächst als Remaster geplant war, hat sich zwischenzeitlich zu einem Remake gemausert, heißt, dass es den inzwischen 20 Jahre alten Kulthit nicht nur einfach grafisch aufgehübscht geben wird, sondern Sony strebt zusammen mit Other Ocean Interactive eine komplette Runderneuerung der Abenteuer Sir Fortesques an. Und die hat es in sich, denn die Gallowmere-Umgebungen samt seiner mehr oder weniger netten Einwohner, als da wären Vogelscheuchen, Zombies, Werwölfe und um sich schlagende Ritter, sollen überarbeitet und mit viel mehr Details zum Spielen einladen.

Wie sich MediEvil für PS4 bereits verändert hat, könnt ihr dem nachfolgenden Ankündigungs-Trailer mit Gameplay-Szenen entnehmen. Sony bietet in dem Video Ausschnitte sowohl aus der aktualisierten Fassung als auch aus dem Original von damals.

MediEvil – Ankündigungs-Trailer [PS4]

Über MediEvil:

MediEvil erzählt die Geschichte von Sir Daniel Fortesque, der im Kampf gegen den bösen Zauberer Zarok, wie sollen wir sagen, ein klein wenig Pech hatte. 100 Jahre musste Sir Fortesque auf seine Chance warten sein Geschick doch unter Beweis stellen zu können. Versehentlich von seinem Erzfeind Zarok wieder zu Leben erweckt, allerdings nur als klappriges, wenn auch sehr agiles Skelett, bekommt Sir Fortesque erneut die Möglichkeit das Königreich Gallowmere vor Zaroks Armee der Untoten zu beschützen.

Weitere Infos zum MediEvil Remake will Sony in den kommenden Monaten peu-à-peu bekanntgeben. Das MediEvil Remake für Playstation 4-Konsolen hat noch keinen festen Release-Termin und wird allgemein gültig mit 2019 angegeben.