Sir Fortesque, Titelheld in Sonys Action-Adventure MediEvil, schickt sich an schon bald erneut an zu versuchen das Königreich Gallowmere vor Zaroks Armee der Untoten zu beschützen! Als Skelett auf die Erde wiederkehrend scheint das fürs Erste kein leichtes Unterfangen. Aber Entwickler Other Ocean und Publisher Sony motivieren euch mit gesamt 39 Trophäen, Platin inklusive, die ihr während der abenteuerlichen Reise mit Sir Daniel Fortesque erspielen könnt.

Die nachfolgende MediEvil Trophäenliste gibt schon mal den Ausblick auf die eine oder andere Aufgabe frei, die es zu erledigen gilt, sodass am Ende idealerweise 1170 weitere Punkte auf eurem Trophäenkonto gut geschrieben werden. Seid euch nur gewahr, dass ihr dafür eine gewisse Spielzeit einplanen solltet.

MediEvil wird am 25. Oktober 2019 digital im Playstation Store sowie als Disc-Version (Retailer) im Handel exklusiv für Playstation 4 erscheinen.

MediEvil – Short-Lived Demo Trailer | PS4

MediEvil – Trophäen Liste

Gallowmeres Retter – Platin Trophäe

Schalte alle Trophäen frei.

Fix und fertig – Gold Trophäe

Schließe alle Levels des Spiels ab.

Morten wäre stolz – Gold Trophäe

Sammle alle Einträge des Gallowmere-Buchs.

Becherkönig – Gold Trophäe

Sammle alle Kelchbelohnungen.

Wolfsbann – Silber Trophäe

Besiege die Wächter des Friedhofs.

Vorsicht, Glas! – Silber Trophäe

Besiege den Buntglasdämon im Bergmausoleum.

Demolierte Dämoninnen – Silber Trophäe

Vernichte beide Dämoninnen in der Zaubererde.

Toter Totenkopf – Silber Trophäe

Besiege den Geisterschiffkapitän an Bord des Geisterschiffes.

Sturz der Königin – Silber Trophäe

Beseitige die Ameisenkönigin und ihre Untertanen.

Kürbismuskönig – Silber Trophäe

Besiege König Kürbis im Kürbiskampf auf Leben und Tod.

Gar nicht mehr so gruselig, was? – Silber Trophäe

Besiege Lord Kardok und sein Knochenross.

Hau den Lindwurm – Silber Trophäe

Besiege den Drachen in den Kristallhöhlen.

Beinahe ein Held – Silber Trophäe

Gib alles für die Ritter von Gallowmere.

Fundsachen – Silber Trophäe

Finde alle verlorenen Seelen.

Seelenretter – Silber Trophäe

Bette alle verlorenen Seelen zur Ruhe.

Wenn es sich schlängelt, schlage ich zu – Silber Trophäe

Erledige die Schlange von Gallowmere.

Quicklebend– ähm, quicktot? – Silber Trophäe

Sammle alle Lebensflaschen.

Sir Geldsack – Bronze Trophäe

Sammle 10.000 Goldmünzen.

Schummler alter Schule – Bronze Trophäe

Versuche, einen beliebigen Original-Cheat-Code zu verwenden.

Wie die Wilden – Bronze Trophäe

Besiege beide Mecha-Kobolde und ihre höhnischen Koboldpiloten.

Waffenmeister Dan – Bronze Trophäe

Sammle alle Waffen.

Schneller Schlitzer – Bronze Trophäe

Besiege 30 Gegner mit dem Schwert-Wirbelangriff.

Die Antwort ist Huhn – Bronze Trophäe

Wirf 42 Hühnerschlegel.

Hexenvertrauter – Bronze Trophäe

Sammle den Hexentalisman und schließe beide Hexenaufträge ab.

Kobold-Kokelei – Bronze Trophäe

Röste ein Dutzend Kobolde mit Blitzen.

Gib das zurück! – Bronze Trophäe

Verliere deine Waffe an einen Kobold und hol sie dir von ihm zurück.

Sie können nichts dafür, dass sie verrückt sind – Bronze Trophäe

Tu der verrückten Familie nichts.

Ungesunde Mischung – Bronze Trophäe

Stirb auf 7 verschiedene Arten.

Eine Schwäche für Tränke – Bronze Trophäe

Trinke 32 Energiefläschchen.

Jetzt mit Magie! – Bronze Trophäe

Verzaubere das Breitschwert.

Arm dran – Bronze Trophäe

Erledige einen Gegner mit deinem Arm.

Steinkunstläufer – Bronze Trophäe

Weiche allen rollenden Steinen auf dem Friedhofshügel aus.

Oberst Fortesques Spezialrezept – Bronze Trophäe

Verwandle einen Gegner in ein Brathähnchen und iss es.

Besser Arm ab als arm dran – Bronze Trophäe

Besiege den Buntglasdämon nur mit deinem Arm.

Schockierende Respektlosigkeit – Bronze Trophäe

Zerstöre 100 Grabsteine.

Wie gemein! – Bronze Trophäe

Zertrümmere eine abgetrennte Hand.

Wände sind für Trottel – Bronze Trophäe

Kehre in Dans Krypta zurück und reiße die geheime Wand ein.

Brandstifter – Bronze Trophäe

Setze 50 Gegner in Brand.

Hör auf, dich selbst zu schlagen – Bronze Trophäe

Lass dich beim Drachenkampf in den Kristallhöhlen von einem fallenden Kristall treffen.