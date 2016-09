Metal Gear Survive – Gameplay-Enthüllung via TGS 2016 Livestream geplant

Konami hat bekanntgegeben, dass man am kommenden Samstag, den 17. September 2016 während der Tokyo Game Show 2016 erstes Metal Gear Survive Gameplay enthüllen werden.

Im Rahmen eines Stage-Events am Konami TGS 2016 Messestand wolle man zum ersten Mal Spielszenen aus dem im August 2016 angekündigten Koop-Spiel zeigen. Das Event kann auch via Livestream – siehe unten – verfolgt werden. Die Übertragung beginnt um 9.15 Uhr unserer Zeit am 17. September 2016.

Metal Gear Survive soll 2017, konkreter Termin: tba, für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

【TGS2016】KONAMIブース生放送 9月17日