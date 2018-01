Metal Gear Survive – PC Mindestanforderungen bekannt gegeben

In wenigen Wochen soll Metal Gear Survive das Licht der Welt erblicken. Genauer gesagt soll Metal Gear Survive am 20. Februar 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Das Survival-Spiel versetzt den Spieler in eine parallele Realität, die zeitgleich zu den Ereignissen von Metal Gear Solid V – The Phantom Pain stattfindet. Auch wenn die grundlegende Optik und Steuerung dem klassischen Metal Gear ähneln mag, wird hier die bekannte Stealth-Action durch eine Zombie-Survival-Komponente ersetzt.

Auch Metal Gear Survive greift dabei in seiner Darstellung auf die Fox Engine zurück, die schon im Vorgänger zum Einsatz kam. Entsprechend ließ sich schon im Voraus eine realistische Einschätzung der Specs treffen. Nichtsdestotrotz veröffentlicht Konami nun die genauen Anforderungen, die euer Rechner für eine reibungslose Spielerfahrung bieten sollte.

Minimum

OS: Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 10 x64 (64-bit OS Required)

Processor: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) or better; Quad-core or better

Memory: 4GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) or better (DirectX 11 card Required)

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Storage: 20GB available space

Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card

Empfohlen

OS: Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 10 x64 (64-bit OS Required)

Processor: Intel Core i7-4790 (3.60GHz) or better; Quad-core or better

Memory: 8GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 960 (DirectX 11 graphic card required)

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Storage: 20GB available space

Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card (Surround Sound 5.1)

Hinzu kommt ein “Always On”-Zwang, sodass der Titel nur bei einer bestehenden Internetverbindung gespielt werden kann.