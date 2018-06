Metal Max Xeno – Release-Termin des Action-Rollenspiels für Europa enthüllt

Die langjährige Metal-Max-Reihe kann auf erfolgreiche 25 Jahre zurückblicken und zur Feier des Jubiläums gaben NIS America und Flashpoint AG bekannt, dass das postapokalyptische Action-Rollenspiel Metal Max Xeno im Herbst 2018 in Europa für PlayStation 4 veröffentlicht werden soll.

Wenn ihr das Metal-Max-Franchise nicht kennen solltet, ist es kein Wunder, denn in den 25 Jahren hat es bisher nur ein einziger Titel geschafft außerhalb von Japan veröffentlicht zu werden! Hierbei handelt es sich um “Metal Saga”, welches auch “nur” in Nordamerika vertrieben wurde.

Zum 25-jährigen Franchise-Jubiläum möchten die Entwickler spielerisch und erzählerisch zu den Wurzeln von Panzer/Mensch-Hybridkämpfen zurückkehren. So steht in Metal Max Xeno die Menschheit kurz vor der Auslöschung. Der Muttercomputer NOA entwickelte sich zu einem empfindungsfähigen Wesen und vernichtete fast die gesamte Menschheit. Selbst Metropolen wie Tokio sind zu Staub zerfallen. Ihr schlüpft in die Rolle von Talis, der in der trostlosen Wüste nach Verbündeten und einem Funken Hoffnung sucht.

Folgende Features sollen in Metal Max Xeno enthalten sein:

Neue Panzer-Upgrades – In der Wüste können neue Panzer gefunden werden, die ihr mit Hunderten von Teilen modifizieren könnt.

Überlebenskampf der Menschheit – Die Welt wurde von dem Muttercomputer verwüstet und die Menschheit fast ausgerottet. Ihr müsst die große Wüste erkunden und euch mit anderen Überlebenden verbünden, um gemeinsam gegen die verrückten Maschinen und die tödlichen Mutanten zu kämpfen.

Verteidigung der Stellung – NOAs Schergen lauern überall! Aus eurem Panzer heraus könnt ihr einen Präventivangriff starten, sobald die Gegner auf der Karte erscheinen oder erkundet zu Fuß die Stützpunkte der Feinde.

Metal Max Xeno erscheint am 25. September 2018 in Nordamerika, wo auch eine Limited Edition bereits angeboten wird. In Europa erscheint das Action-Rollenspiel am 28. September 2018.

Metal Max Xeno – Finaler Trailer für die japanische Version