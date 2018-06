Metal Wolf Chaos – Remaster sowie Lokalisierung offenbar möglich (Gerücht)

Der Third-Person-Shooter Metal Wolf Chaos, entwickelt von From Software und im Dezember 2004 ausschließlich in Japan und exklusiv für Microsofts erste Xbox erschienen, könnte unter Umständen wiederkommen. Vorausgesetzt die Andeutungen, die von Devolver Digital aktuell auf Twitter in Form eines Bildes gemacht werden, zutreffend sind.

Devolver Digital hat ein Bild, auf dem das Siegel „SEAL of the Präsident of the United States“ zu ist, veröffentlicht. Dieses Siegel ist genauso auch in dem Shooter Metal Wolf Chaos zu sehen. Dies könnte ein Indikator dafür sein, dass Metal Wolf Chaos vielleicht sogar als lokalisierte Remaster-Version final auch in unseren Breiten erscheinen könnte.

Es ist allerdings auch nicht das erste Mal, dass Devolver Digital das Thema Metal Wolf Chaos aufgreift. Schon 2016 erklärte der Publisher, dass man Interesse an dem From Software-Titel hätte.

Ob die Vermutungen zutreffend sind und Metal Wolf Chaos, seinerzeit galt es mit als eines der besten Original-Xbox-Spiele, ggf. tatsächlich nochmals exklusiv oder vielleicht sogar als Multiplattformtitel veröffentlicht wird, bleibt für den Moment abzuwarten. Weder From Software noch Devolver Digital haben sich bisher nicht zu dem Thema geäußert. Eventuell liefert die Devolover Digital E3 2018 Pressekonferenz kommende Woche am 10. Juni 2018 Aufschluss.