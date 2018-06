Metro Exodus – E3 2018 Trailer und Release-Termin veröffentlicht

Während der letztjährigen E3 in Los Angeles wurde Metro Exodus offiziell von 4A Games und Deep Silver mit einem ersten Trailer angekündigt und, leider, wurde erst vor Kurzem der Release des Survival-Sandbox-First-Person Shooters auf unbestimmte Zeit im Jahre 2019 verschoben.

Zum Glück aber für alle Fans der Shooter-Franchise wurde während der E3 2018 Xbox Pressekonferenz nicht nur neues Metro Exodus Bildmaterial in Form von Screenshots und einem neuen Trailer veröffentlicht, sondern doch auch ein genaues Releasedatum bekannt gegeben.

Metro Exodus soll demnach offiziell am 22. Februar 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen und wie es aussieht, muss sich der neue Metro-Ableger diesen Termin mit einer starker Konkurrenz teilen. Am gleichen Tag sollen auch Anthem von Bioware und Electronic Arts, als auch Days Gone von Bend Studio und Sony erscheinen.

Metro Exodus – E3-2018-Gameplay-Trailer [DE]

Begebt euch in die Zukunft, genauer gesagt in das Jahr 2036, in welcher die nukleare Vernichtung der Welt bereits ein Vierteljahrhundert zurück liegt, und helft dem Protagonisten Artyom dabei in dieser unwirklichen Welt Russlands zu überleben und nicht als Futter bösartiger Mutanten zu enden. Leider sind das nicht die einzigen Gefahren, welche euch in Metro Exodus begegnen werden. Neben gefährlichen Banditen wartet auch noch ein religiöser Kult darauf euch und eure verbündeten Spartaner das Lebenslicht auszupusten.

Metro Exodus Features