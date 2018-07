Metro Exodus â€“ E3-Demo-Level laut Deep Silver 20-Mal grÃ¶ÃŸer als grÃ¶ÃŸtes Metro: Last-Light-Level

Metro Exodus hat offenbar deutlich an Umfang gewonnen, zumindest einmal darf man das angesichts der von Deep Silvers Global Brand Management Huw Beynon getroffenen Aussage annehmen. Dieser zu Folge sei das während der E3 2018 gezeigte Metro Exodus Demo-Level 20-Mal größer als das größte Metro: Last Light-Level.

Beynon hat diese Angabe dahingehend noch spezifiziert, da er erklärte, dass besagtes Metro: Last Light-Level 200×200 Meter groß gewesen sein soll. Das E3 2018 Metro Exodus Demo-Level wiederum sei im direkten Vergleich 20-Mal größer und, so Beynon weiter, nicht einmal der größte Abschnitt. Es gäbe, wie es seitens Beynon auch heißt, noch größere Level in Metro Exodus.

Metro Exodus wurde im Zuge der E3 2017 offiziell angekündigt und hat dieses Jahr, nach zunächst erfolgter Release-Verschiebung eine neuen festen Veröffentlichungstermin erhalten. Demnach soll Metro Exodus am 22. Februar 2019 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.