Metro Exodus – gamescom 2018 Trailer veröffentlicht und Spiel-Editionen vorgestellt

Deep Silver und 4A Games haben im Zuge der gamescom 2018 einen neuen Metro Exodus Trailer veröffentlicht, der euch insbesondere auch einen weiteren optischen Vorgeschmack auf den dritten Metro-Ableger liefert. Erhaltet einen grundlegenden Eindruck von den Umgebungen als auch der vorherrschenden Atmosphäre, die man euch mit dem postapokalyptischen Ego-Shooter Metro Exodus bieten möchte.

Metro Exodus – gamescom 2018 Trailer (Official 4K)

Weiterhin haben Entwickler 4A Games und Publisher Deep Silver die unterschiedlichen Spiel-Editionen vorgestellt, mit denen ihr als Metro-Fan eure Sammlung erweitern könnt. Ab sofort gilt, solange der Vorrat reicht, könnt ihr folgende Metro Exodus Editionen vorbestellen;

Metro Exodus Aurora-Limited-Edition bestehend aus:

Hauptspiel Metro Exodus

Exklusives Steelbook

„The World of Metro“-Artbook

Zugang zum Season Pass

Die Inhalte der Metro Exodus Aurora-Limited-Edition sind in einer zusätzlichen Metall-Hülle, die von der „Aurora“ inspiriert wurde, verpackt.

Bestellt ihr die Aurora-Limited-Edition für Xbox One vor, erhaltet ihr außerdem einen ergänzenden Gutschein-Code, mit dem ihr die digitale Version von Metro Redux 2033 einlösen könnt. Bestellt ihr Metro Exodus in der Aurora-Variante für PS4 vor, bekommt ihr ein dynamisches Metro-Thema obendrauf.

Metro Exodus – Bestelle Jetzt Vor [AT/CH]

Weiterhin wird es eine Metro Exodus Standard-Edition geben, die für Xbox One neben dem Hauptspiel den Gutschein-Code für den digitalen Download von Metro 2033 beinhalten wird. Vorbesteller der PS4-Variante der Standard-Version erhalten das dynamische Metro-Theme.

Last not least steht Metro Exodus auch als Gold-Edition zur Verfügung, die digital in den jeweiligen Stores angeboten wird. Entscheidet ihr euch für die Metro Exodus Gold-Edition, erhaltet ihr zum einen das Hauptspiel Metro Exodus als auch Zugang zum Expansion Pack, zum anderen bekommen Käufer der Xbox One-Fassung ebenfalls die digitale Version von Metro 2033 dazu, Käufer der Playstation 4-Variante erhalten das dynamische PS4-Theme.

Metro Exodus soll am 22. Februar 2019 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.

Alle drei Metro Exodus Spiel-Editionen können bei teilnehmenden Händlern ab sofort vorbestellt werden.