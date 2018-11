Metro Exodus – Spartan Collector’s Edition kann ab sofort vorbestellt werden

Deep Silver und 4A Games haben im Zuge des XO18-Events am vergangenen Wochenende mit der streng limitierten Metro Exodus Spartan Collector’s Edition eine recht ausgefallene und ordentlich gefüllte Metro Exodus Sammleredition vorgestellt, die ab sofort jedoch ausschließlich über die offizielle Metro-the-Game-Webseite vorbestellt werden kann. Zum Kaufpreis hinzu kommen laut Produkteintrag noch Kosten für Porto und Verpackung.

Die Metro Exodus Spartan Collector’s Edition bietet folgende Inhalte:

Eine hochwertige, detaillierte sowie handbemalte Artyom Resin-Statue, ca. 27 cm groß. Jede Statue ist individuell nummeriert;

Authentischer Spartan Order Dog Tag-Replika;

„Artyom’s Memories“ Sammler-Postkarten, welche die Welt zeigen, wie sie vor dem Nuklearen Krieg ausgesehen hat, zudem versehen mit Messages von Artyom’s besten Freunden und Wegbegleitern;

Spartan Order Patches (Aufnäher);

Und alles verpackt in einem großen, fassartigen Metallkanister, dessen Optik auf einem In-Game-Design basiert.

Metro Exodus – Spartan Collector’s Edition Revealed

Die Metro Exodus Spartan Collector’s Edition kann wahlweise als einzeln oder zusammen mit einer Metro Exodus The Aurora Limited Edition bestellt werden. Entscheidet ihr euch für diese Variante, erhaltet ihr die Möglichkeit selbst zu bestimmen, wo und wie ihr eure Metro Exodus-Copy kauft.

Die Metro Exodus The Aurora Limited Edition beinhaltet das Hauptspiel verpackt in einem exklusiven Steelbook. Dazu gibt es ein „World of Metro“-Art-Book und den Metro Exodus Expansion Pass.

Die Metro Exodus Spartan Collector’s Edition wird zum Preis von 149,99 Euro (einzeln) angeboten, in Kombination mit der The Aurora Limited Edition werden gesamt 234,98 Euro für die PC-Fassung bzw. 244,98 Euro für die PS4- bzw. Xbox One-Version fällig. Wie erwähnt, kommen noch 29,99 Euro Versandkosten obendrauf.

Metro Exodus soll am 22. Februar 2018 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.