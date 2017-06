Nach Electronic Arts und ihrer Pressekonferenz am gestrigen Samstag ist heute Microsoft am Zug, die, gemessen unserer Zeit, am heutigen Abend in die Vollen gehen und eine laut Phil Spencer über 90-minütige Pressekonferenz abhalten, die ihr natürlich auf insidegames.ch live und in Farbe mitverfolgen könnt.

Im Zentrum des E3 2017 Microsoft Press-Briefings wird natürlich Microsofts Neue, die Xbox Scorpio, stehen. Erwartet wird, dass der finale Name des Xbox Projekt Scorpio enthüllt wird, ebenso wie der konkrete Release-Termin sowie der Verkaufspreis der neuen Konsole. Ergänzend wird es selbstverständlich auch Neuankündigungen geben und sicher auch viele Informationen zu bereits bestehenden Projekten, darunter auch zur von EA gestern angekündigten neuen Spiele-IP A Way Out.

Seid gespannt, was Microsoft zu bieten hat und wir wünschen euch vor allem Durchhaltevermögen, denn die E3 2017 Microsoft Pressekonferenz beginnt um 23.00 Uhr unserer Zeit und geht mindestens bis 00.30 Uhr, ggf. sogar länger.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Gucken und natürlich dürft ihr in Folge des Press Briefings alle wichtigen News rund um das Thema Microsoft, Xbox Scorpio und kommende Spiele sowie Aktionen hier bei uns auf insidegames erwarten.

Microsoft – E3 2017 Pressekonferenz – Livestream