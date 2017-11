Microsoft – Klassische Next-Gen-Konsole ist nicht ausgeschlossen und Kompatibilität wichtig

Seit gestern ist Microsofts Xbox One X offiziell im Handel erschienen, aber das ist noch lange kein Grund nicht doch auch über eine mögliche „klassische vollwertige Next-Gen-Konsole“ nachzudenken. Wie Senior Director Product Management & Planung bei Microsoft, Albert Penello in einem Interview erklärte, ist eine Next-Gen Xbox-Konsole nicht ausgeschlossen, nur weil man aktuell die Xbox One X veröffentlicht hat.

Fürs Erste stellt die Xbox One X ein Update zur bisherigen Xbox One-Konsole dar und ist, so Penello, vergleichbar mit Sonys Playstation 4 und ihrer Update-Variante Playstation 4 Pro. Beide Unternehmen würde damit, wie Penello weiter ausführt, ein Experiment wagen und man müsse sehen, wie dieses Konzept aufgehe.

Aber das man bei Microsoft den Xbox One X-Weg eingeschlagen habe, bedeute nicht, dass nicht doch noch eine vollwertige Next-Gen-Konsole kommen werde. Hinzu komme, wie Penello sich weiter äußert, dass man zu keiner Zeit gesagt habe, dass es nach der Xbox One X keine Konsolengeneration mehr geben würde.

Bei allen aktuellen als auch kommenden Überlegungen und Umsetzungen bezüglich einer Microsoft-Konsole spiele laut Penello insbesondere auch die Kompatibilität eine ganz wichtige Rolle, die auf allen Geräten gegeben sein müsste. Aus dem Grund würde man sich auch nachhaltig darum kümmern, die Original Xbox- als auch die Xbox 360-Spiele via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One anzubieten. Ergänzend müsse auch sichergestellt sein, dass alle Spiele auf allen Geräten der Xbox One-Familie spielbar sind, d.h. konkret, dass ein Xbox One X-Spiel ebenso auf der normalen Xbox One lauffähig sein muss – und umgekehrt.

Auch wenn Penello, wie er sagt, aktuell natürlich nicht sagen kann, wie eine kommende Xbox-Konsole aussehen werde, könne er aber mit Sicherheit sagen, dass man weiterhin sehr engagiert bei der Kompatibilität bleiben werde. So würde man auf jeden Fall dafür sorgen wollen, dass die Konsole kompatibel zur bis dahin bestehenden Spiele-Bibliothek sein werde, da dies „sehr wichtig“ sei.

The Origins of Xbox One X With Microsoft’s Albert Penello – Unlocked 320