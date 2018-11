Microsoft â€“ Obsidian Entertainment und inXile Entertainment sollen Ã¼bernommen werden

Microsoft hat im Zuge des XO18-Events, das aktuell in Mexico City stattfindet, bekanntgeben, dass man zwei weitere Entwicklerstudios an sich binden will, um damit die Microsoft Studios-Familie vergrößern möchte. Entsprechend erklärte der Redmonder Konzern am gestrigen Samstagabend dann auch in einer extra langen Inside Xbox-Folge, die live beispielsweise via Mixer auf Xbox One verfolgt werden konnte, dass man die Absicht habe zum einen inXile Entertainment und zum anderen Obsidian Entertainment in die Microsoft-Studio-Familie aufnehmen zu wollen – Zitat:

Wir möchten unseren Fans einen stetigen Strom neuer exklusiver Spiele bieten. Aus diesem Grund, kündigt Microsoft die Absicht an, inXile Entertainment in die Microsoft Studio-Familie integrieren will. Microsoft kündigt die Absicht weiterhin an, Obsidian Entertainment in die Microsoft Studios-Familie aufzunehmen.

inXile Entertainment ist ein Team bestehend aus Branchenveteranen, die über jahrelange PC- und Rollenspiel-Expertisen verfügen. inXile Entertainment steht unter der Leitung von Interplay-Gründer Brian Fargo und das Team hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass man riesige Spielwelten schaffen kann, so unter anderem mit beispielsweise Wasteland 2, Torment: Tides of Nuenera, Bard’s Tale und auch dem noch kommenden Wasteland 3.

Daran soll sich auch künftig und nach erfolgreich abgeschlossener Übernahme durch die Microsoft Studios nichts ändern, wie es weiter dazu heißt. inXile werde auch künftig autonom agieren, gleichzeitig aber die volle Unterstützung durch Microsoft erfahren, um weiterhin komplexe und spannende Rollenspiele realisieren zu können.

Gleiches gilt auch für das ebenfalls Rollenspiel erprobte Studio Obsidian Entertainment, die mit Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Fallout: New Vegas oder auch Sout Park: The Stick of Truth sowie Pillars of Eternity mehr als nur auf sich aufmerksam gemacht haben. Schon Anfang Oktober 2018 gab es Gerüchte, wonach Obsidian Entertainment für Microsoft ein heißer Übernahmekandidat sei. Aktuell befindet sich noch ein bisher nicht näher vorgestelltes Rollenspiel für Private Division, ein Label von 2K Games, bei Obsidian in Entwicklung.

Bereits während der E3 2018 hatte Microsoft nicht nur die Gründung eines neuen Studios bestätigt und entsprechend vorgestellt, sondern auch erklärt, dass man die Absicht habe durch Übernahme die Microsoft Studios unter anderem mit Ninja Theory (Hellblade) und auch Compulsion Games (We Happy Few) sowie weiteren Studios zu erweitern.

Alle Studios, die Microsoft nach und nach übernehmen wird, sollen dazu beitragen, dass die Implementierung neuer Microsoft-Technologien, die Bereitstellung von Inhalten für neue Plattformen und Dienste, wie beispielsweise den Xbox Game Pass, als auch die Entwicklung neuer exklusiver Spiele vorangetrieben wird. Man sei, wie es bei Microsoft heißt – Zitat „bestrebt, das Microsoft-Studios-Franchise zu erweitern und investieren in neue, exklusive Inhalte für jeden Spielertyp“.