Microsoft – PAX East 2017 Lineup vorgestellt

Am kommenden Freitag, 10. März 2017 beginnt in Bosten, MA (USA) erneut die PAX East und auch Microsoft wird mit von der Partie sein.

Laut Ankündigung werden die Redmonder demnach unter anderen mit den drei Spielen Halo Wars 2, Minecraft und Mass Effect: Andromeda im Gepäck in Boston vor Ort sein. Die Titel sollen, so Microsoft, auf Xbox One in anspielbarer Form angeboten werden.

Halo Wars 2 als auch Minecraft sind bereits für Xbox One im Handel und als digitaler Download verfügbar, Mass Effect: Andromeda soll am 23. März 2017 erscheinen.

Die diesjährige PAX East in Bosten findet vom 10. bis einschließlich 12. März 2017 statt.