Microsoft – Spiele-Entwicklung soll intern und durch neue Studios erhöht werden

Microsofts plant offenbar noch mehr in die Spiele-Entwicklung zu investieren, wie Microsofts Head of Xbox, Phil Spencer, gegenüber Bloomberg erklärt hat. Erreicht werden soll dies durch die Steigerung der In-House-Entwicklungen aber auch durch das wahlweise Gründen neuer Studios oder aber das Übernehmen bestehender Entwicklerstudios.

Auf diese Weise sieht Microsoft vor, ihren bisher eingeschlagenen Weg zu verlassen, da man insbesondere in den letzten Jahren zum einen vermehrt First-Party-Spiele-Entwickler geschlossen hat, siehe zum Beispiel im März 2016 Lionhead in Großbritannien und Press Play in Dänemark. Zum anderen wurden, zum Teil auch in Folge der jeweiligen Studioschließungen, mitunter vielversprechende Spiele für Xbox One eingestellt, darunter beispielsweise Fable Legends, Scalebound und Project Knoxville. Quittiert wurden das Ganze natürlich mit Kritik seitens der Fans und Spieler, die vor allem das immer offensichtlicher werdende Fehlen von exklusiven First-Party-Spielen auf Xbox One bemängelten.

Phil Spencer kommentiert den geplanten Umschwung wie folgt – Zitat:

Wir müssen wachsen und ich freue mich darauf. Unsere Fähigkeit Inhalte zu erstellen, muss eine unserer Stärken sein. Wir haben nicht immer gleichbleibend investiert. Wir haben bei den Investitionen Höhen und Tiefen durchgemacht.

Mit Blick zurück führt Spencer weiter aus, dass die größten Xbox-Erfolge mit eigenen First-Party-Spielen, beispielsweise Teile aus den sich stets gut verkaufenden Halo- oder auch Gears of War-Serie stammen, erreicht wurden. Aber in den letzten Jahren wurde die interne Entwicklung zurückgeschraubt und das muss und wird sich, so Spencer, ändern.