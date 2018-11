Microsoft – Streaming ersetzt Konsolen? So schnell nicht meint Phil Spencer!

Streaming bzw. das Nutzen von Streaming-Angeboten, sei es im Film- als auch im Gaming-Sektor ist inzwischen Alltag. Trotzdem geht Microsofts Executive Vice-President of Gaming im Hause Microsoft, Phil Spencer, nicht davon aus, dass das Streaming in absehbarer Zeit die derzeit nach wie vor gängigen als auch beliebten klassisch-traditionellen Konsolen ersetzten werde.

Entsprechend hat sich Spencer in einem Interview mit LevelUp.com während des XO18-Events am vergangenen Wochenende geäußert. Es gäbe natürlich Situationen und Gegebenheiten, da sei Streaming die bestmögliche Option, heißt es seitens Spencer, aber auf einer Konsole sei das Beste für die Nutzer, dass sie ein Spiel herunterladen und einfach spielen. Gleiches gelte natürlich auch für den PC, mit dem man ebenso verfahren kann.

Aber, so Spencer weiter, es seien nicht alle Geräte in der Lage anspruchsvolle Spiele, wie sie beispielsweise auch während des XO18-Events gezeigt wurden, abzuspielen. Und das ist eine Situation, da das Streaming ein probates Mittel sein kann. Außerdem gäbe es Dinge wie Sofortstart, Trials und diese Dinge, da das Streaming an sich auch eine interessante Sache sein kann.

Spencer ist sich allerdings auch sicher, dass es noch eine Weile dauern wird, bis das Streaming tatsächlich Massenmarkttauglich eingesetzt werden wird und Spieler generell nur noch streamen. Darüber hinaus geht Spencer auch davon aus, dass es ohnehin noch lange dauern wird, bis Spiele-Streaming an sich die beste Option darstellen wird. Und bis es soweit ist, denkt Spencer fürs Erste „von Jahr zu Jahr“ und im Moment ist der beste Weg Spiele zu genießen der, dass man eine Konsole hat, ein Spiel herunterlädt, um es im Anschluss zu spielen.

