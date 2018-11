Microsoft – X018-Event als Livestream-Video verfÃ¼gbar

Am gestrigen Abend hat es Microsoft in Mexico City so richtig krachen lassen! Wie angekündigt, fand unter großem Jubel das Xbox XO18-Event statt und die Redmonder hatten einige Überraschungen, Ankündigungen, Infos und natürlich auch Trailer im Gepäck.

Ab 22:00 Uhr unserer Zeit konnte man das XO18-Event beispielsweise über die Mixer-App auf Xbox One verfolgen. Wer das getan hat, kann sich zudem wieder auf einen kleinen Mixpot als Belohnungen freuen. Der Mixpot ist dieses Mal mit Items für unter anderem Forza Horizon 4 und Sea of Thieves gefüllt. Je nachdem werden euch die Inhalte direkt im Spiel gutgeschrieben oder ihr erhaltet eine entsprechende Xbox-Nachricht.

Solltet ihr es ggf. verpasst haben die extra lange Inside Xbox-Folge im Rahmen des Xbox XO18-Events zu verfolgen, kein Problem, denn ihr könnt das einfach mit dem nachfolgenden XO18-Event Livestream-Video nachholen. Freut euch auf Videos und Infos zu Crackdown 3 oder Kingdom Hearts III sowie Just Cause 4, Shadow of the Tomb Raider und jede Menge Xbox Game Pass-Ankündigungen. Viel Spaß beim Anschauen und natürlich werdet ihr auch alle Infos zum Xo18-Event hier auf insidegames.ch nachlesen können!

Inside Xbox: X018 Special