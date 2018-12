Microsoft Xbox Store – The Game Awards 2018 Sale im Xbox Store verfügbar

Heute Nacht fand in Los Angeles, CA (USA) die The Game Awards 2018 Preisverleihung statt, da Leistungen der Games-Branche honoriert wurden und vor allem auch Neuheiten vorgestellt sowie Updates plus Infos zu bereits angekündigten Projekten präsentiert wurden. Außerdem nimmt Microsoft das Game Awards-Event zum Anlass, ergänzend zu den aktuellen Deals with Gold KW 49, weitere Rabatte im Xbox Store anzubieten.

Nachfolgend findet ihr jede Menge Xbox-Spiele und partiell auch Add-Ons für Xbox-Spiele, die anlässlich der The Game Awards 2018 je nach Titel bis zu 70 Prozent reduziert wurden.

Wie immer gilt: Preise und Verfügbarkeit der Game Awards 2018-Angebote können – je nach Region – variieren. Änderungen durch den/die Anbieter jederzeit möglich. Die nachfolgenden Angebote gelten, wenn nicht anders angegeben, in der Regel gleichermaßen für Silber- und Gold-Mitglieder. Die Game Awards 2018-Angebote sind bis einschließlich 10. Dezember 2018 gültig. Es gelten die Bestimmungen des Herstellers/Anbieters (Microsoft Xbox)!

Xbox Store – The Game Awards Sale