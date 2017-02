Middle-earth: Shadow of War â€“ Leak zum Mittelerde: Mordors Schatten-Nachfolger aufgetaucht *Updapte*

Mit Middle-earth: Shadow of War scheint der Actiontitel Mittelerde: Mordors Schatten von Monolith und Warner Bros. Games offenbar einen Nachfolger spendiert zu bekommen, wie man einer Produktseite des Händlers Target entnehmen konnte. Diese zeigte kurzzeitig den Packshot und stellt eine Middle-earth: Shadow of War Gold Edition, in Aussicht. Inzwischen wurde die Target-Produktseite jedoch wieder entfernt.

Middle-earth: Shadow of War werde euch, so die bekannt gewordenen Informationen, hinter die feindlichen Linien positionieren, sodass ihr mit etwas Hilfe Mordors Festung sozusagen von innen heraus werdet einnehmen können. Mit von der Partie soll auch wieder das schon aus dem Vorgänger geläufige Nemesis-System sein. Weiterhin sollen Lord Sauron sowie die Ringgeister herausgefordert werden können.

Middle-earth: Shadow of War soll, ergänzend zur Standardversion, auch als Gold Edition zu haben sein, welche, neben dem Hauptspiel, die vier folgenden Erweiterungen im Gepäck haben soll:

Slaughter Tribe Nemesis Expansion

Outlaw Tribe Nemesis Expansion

The Blade of Gladadriel Story Expansion

The Desolation of Mordor Story Expansion

Gold War Chest

Jede Nemesis-Erweiterung soll einen neuen Orc-Stamm inklusive unter anderen neuer Feinde, Missionen, Fähigkeiten, Waffen als auch ein Mythic Gear Set beinhalten. Die Story-Erweiterungen wiederum sollen neue Kampagnen, spielbare Charaktere und Fähi8gkeiten, Nebenquests, Verbündte, Feinde und mehr bieten.

Auch ein Release von Middle-earth: Shadow of War stehe angeblich schon fest. Demnach soll Middle-earth: Shadow of War am 22. August 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Dem Ganzen steht aber für den Moment gegenüber, dass weder Warner Bros. Games noch Monolith Middle-earth: Shadow of War offiziell angekündigt haben, sodass die vorbenannten Angaben zunächst ausschließlich als Gerücht einzustufen sind.

Update: Inzwischen haben Warner Bros. Games und Monolith Mittelerde: Schatten des Krieges offiziell mit einem ersten Trailer angekündigt.

Mittelerde: Schatten des Krieges – Ankündigungstrailer