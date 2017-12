The Mind’s Eclipse – Demo zum Science Fiction-Adventure verfügbar

Zum im Schwarz-Weiß-Grafikstil gehaltenen Adventure The Mind’s Eclipse, das im kommenden Jahr erscheinen soll, steht inzwischen eine Demo zum Download bereit. Die Probierversion enthält ca. 15 bis 20 Minuten Spielzeit und ermöglicht euch einen näheren Eindruck vom futuristischen Abenteuer.

The Mind’s Eclipse kombiniert Elemente aus klassischem Adventure und Visual Novel und führt uns in die Zukunft des Jahres 2352. Der Spieler durchstreift eine zerstörte Forschungsstation auf der Suche nach vermissten Familienmitgliedern. Das Science Fiction-Abenteuer ist komplett in englischer (Text-)Sprache gehalten. Erscheinen wird der Titel voraussichtlich am 25. Januar 2018 für PC, Mac und Linux.

The Mind’s Eclipse Gameplay (Announcement Trailer)